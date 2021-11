Il Pendolo, scuola di alta formazione in teatro e cinema: il 6 una lezione gratuita

Il Pendolo: teatro e cinema

Il Pendolo, scuola di alta formazione in teatro e cinema, apre le iscrizioni per l’anno accademico 2021 – 2022. Per questo, la scuola organizza una prova gratuita per potersi rendere conto di quanto si imparerà nel corso dell’anno e per testare le proprie abilità.

Lezione di teatro

Perciò, sabato 6 novembre, dalle 15 alle 19 il Pendolo, suola di alta formazione in teatro e cinema organizza una lezione di Teatro condotta da Antonio Iavazzo.

Prova gratuita

“Questa lezione – fa sapere Antonio Iavazzo – è assolutamente gratuita per chi vi partecipi per la prima volta e si terrà presso la Sala Teatro di Palazzo Fazio, via Seminario, 10 a Capua (CE)”.

Per poter partecipare è richiesto abbigliamento comodo e scuro.

Norme anticovid

Inoltre nel rispetto delle normative anticovid è necessario:

Essere muniti di green pass: o tampone effettuato nelle ultime 48 ore o certificato di guarigione da contagio.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid19. Pertanto presentarsi con mascherina.

Per Info e contatti chiamare il numero: 3389924524