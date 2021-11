Il convegno “Turismo immersivo, le nuove vie del gusto… dell’amaro” ad Imola (BO), sabato 6 novembre 2021. L’evento è organizzato da Confagricoltura Bologna.

Da semplice spettatore e fruitore passivo a vero e proprio protagonista e attore principale del territorio, nel quale può vivere un’esperienza di coinvolgimento totalizzante, capace di lasciare un ricordo indelebile.

La rinascita del turismo dopo chiusure e restrizioni dettate dalla pandemia passa soprattutto dal modello esperienziale, che sarà al centro del convegno “Turismo immersivo, le nuove vie del gusto… dell’amaro”, organizzato da Confagricoltura Bologna in occasione del Baccanale 2021 di Imola e in programma sabato 6 novembre 2021 alle ore 10.30 al Ridotto del Teatro Ebe Stignani (via Verdi 1).I lavori saranno introdotti dal presidente di Confagricoltura Bologna Guglielmo Garagnani. Successivamente prenderanno la parola il vicedirettore di Confagricoltura Bologna Marco Casali, la coordinatrice generale di Agrivar (azienda agricola di Palazzo di Varignana) ChiaraDel Vecchio, la direttrice di IF Imola Faenza Tourism Company Marcella Pradella e il responsabile commerciale di Bologna Welcome Stefano D’Aquino. Modera l’incontro Maicol Mercuriali, direttore di Italiafruit News.

“Siamo molto orgogliosi di organizzare un evento di questo calibro con relatori di primissimo livello” commenta Guglielmo Garagnani, presidente di Confagricoltura Bologna. “Il turismo immersivo consente alle persone di vivere un’esperienza unica, a diretto contatto con le aziende agricole del territorio, collegando i luoghi della cultura, dell’arte e dello spettacolo con le eccellenze della produzione enogastronomica locale. Si tratta di un modello turistico rispettoso dell’ambiente, della biodiversità e dei territori, da valorizzare sempre di più per integrare l’offerta già esistente nel Circondario Imolese e in tutta la Città Metropolitana di Bologna”.

Al termine del convegno a tutti gli intervenuti sarà proposta una degustazione a base di olio extravergine di oliva Palazzo di Varignana con una selezione di vini Branchini 1858.

Per partecipare al convegno occorre registrarsi scrivendo a attivita.culturali@comune.imola.bo.it oppure scaricando l’app IoPrenoto/Eventi.