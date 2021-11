Alcuni uffici del Comune di Pisa rimarranno chiusi lunedì 8 novembre

La chiusura si rende necessaria a causa di alcune procedure di aggiornamento dei sistemi informatici del Comune.

Il prossimo lunedì 8 novembre gli uffici anagrafe, stato civile, elettorale del Comune di Pisa saranno chiusi al pubblico, così come i servizi online demografici e alcune istanze online verranno sospese a causa della migrazione dei dati su nuovo cloud PA e aggiornamento dei sistemi di software.

Per l’intera giornata, pertanto, il server non sarà disponibile e tutti gli sportelli al pubblico anagrafe, stato civile, elettorale, i servizi online demografici, comprese alcune istanze online non potranno permettere l’accesso alla banche dati.