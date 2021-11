Whirlpool licenzia, un operaio: “Sono diversi anni che cerco di non far capire ai miei figli quel che stava accadendo in fabbrica”

Francesco Petricciuolo è un operaio della Whirlpool. L’azienda mercoledì ha inviato 321 lettere di licenziamento ai lavoratori di Napoli. Il tribunale del lavoro ha rigettato il ricorso dei sindacati: è quanto è stato reso pubblico soltanto ieri, dopo la sentenza, datata 3 novembre. Ma torniamo a Petricciuolo. Questi ha affisso sulla porta di casa un avviso dattiloscritto nel quale chiede all’ufficiale giudiziario, pronto a consegnargli la lettera di licenziamento, di riceverla direttamente nelle sue mani. Non vorrebbe che la si consegnasse ai familiari, per non “turbare la psiche” della moglie e dei figli. E’ in Piazza del Plebiscito a Napoli ad attendere l’arrivo del ministro Orlando.

Queste le sue parole: “Mi troverà a chiedere l’elemosina presso il Santuario di Madonna dell’Arco e presso il Santuario di Pompei”. Ha aggiunto: “Ho deciso di fare questo gesto perché mi preoccupo per i miei figli. Sono diversi anni che cerco di non fargli capire cosa stava accadendo in fabbrica. Conto sul buonsenso di chi verrà a consegnarmi la lettera. Oggi sarò a raccogliere offerte qui in Piazza del Plebiscito. Le darò a chi ne ha più bisogno“. (fonte: Ansa, foto di repertorio).