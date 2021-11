Adrano, scontro furgone-bicicletta in via IV Novembre: un ferito

Momenti di paura ieri pomeriggio intorno alle 19,30 in IV Novembre ad Adrano, nel Catanese, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, un furgone Ducato e una bicicletta si sono scontrati e sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Adrano, che si sono occupati dell’esecuzione dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, e i sanitari del 118, che hanno prestato le cure alle persone coinvolte.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa degli stessi militari, il conducente della bicicletta, un adolescente, è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sempre secondo quanto detto a noi dai Carabinieri, il giovane comunque non si trova in prognosi riservata e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Immagine di repertorio