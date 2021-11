Blitz a Tor Bella Monaca, 4 arresti per spaccio, sequestrate centinaia di dosi di cocaina

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 4 persone, di età compresa tra i 20 e 60 anni, accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nella nota “piazza di spaccio” di via dell’Archeologia, dove i militari hanno notato il 23enne e il 60enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, aggirarsi con fare sospetto nei pressi del civico 106. La perquisizione sui due soggetti ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare 45 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 24 grammi. Gli altri arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.

Poco dopo, in un’altra piazza di spaccio in via dell’Archeologia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno fermato per un controllo un 20enne romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di 22 dosi cocaina e 19 frammenti di hashish, oltre a 260 euro in contanti. La droga, del peso complessivo di circa 50 g, e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Infine in via Petralia Sottana, i militari hanno arrestato un romano di 28 anni, disoccupato e con precedenti, notato cedere una dose di cocaina ad un acquirente che è stato identificato e segnalato quale assuntore alla competente autorità. A seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di complessive 2 dosi di cocaina del peso di circa 2,5 grammi e della somma contante di 245 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Al termine delle procedure il 28enne è stato trattenuto in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.