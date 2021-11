Catania, dilemma spazzatura. Cantarella: “Città libera dai rifiuti entro il turno di questa notte”

A Catania l’emergenza rifiuti si appresta a entrare nella sua fase conclusiva dopo diversi giorni di mattanza, con la presenza di enormi montagne di spazzatura cresciute a dismisura in diversi angoli della città.

Di questo ne abbiamo già dato testimonianza anche attraverso delle immagini e un forte impulso alla risoluzione della problematica è stato dalla riunione che si è tenuta lunedì al Comune con l’assessore regionale all’Energia e ai Rifiuti, Daniela Baglieri.

Il cronoprogramma stabilito dal sindaco del capoluogo etneo, Salvo Pogliese, e dall’assessore all’Ecologia del Comune di Catania, Fabio Cantarella, prevedeva la liberazione della città dai cumuli di rifiuti entro la giornata di oggi.

Esso sarà rispettato, seppur con qualche piccolo ritardo dovuto a un piccolo problema tecnico, come spiega lo stesso assessore, sentito da noi telefonicamente: “Concluderemo durante il turno di questa notte, che terminerà domani mattina alle 10, e in seguito porteremo la spazzatura alla discarica di Lentini. Al contempo in tutte le zone occupate in questi giorni dai rifiuti eseguiremo delle operazioni di lavaggio e sanificazione. Il ritardo di circa un’ora è stato causato dal fatto che abbiamo dovuto liberare i mezzi della piattaforma per la raccolta del cartone, che erano pieni. Il mio ringraziamento va naturalmente alle tre ditte che si occupano della raccolta rifiuti in città, ovvero la Dusty, la Ecocar e la Supereco”.

LEGGI ANCHE: EMERGENZA RIFIUTI A CATANIA, SINDACATI ALZANO LA VOCE

LEGGI ANCHE: RIFIUTI: I CUMULI RESTRINGONO LE VIE DI CATANIA

LEGGI ANCHE: CATANIA, RIUNIONE AL COMUNE CON ASSESSORE BAGLIERI: RIFIUTI VIA DALLA CITTÀ ENTRO SABATO