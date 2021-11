Cosenza-Reggina, il derby è degli amaranto: 20 anni dopo Bogdani c’è Montalto

Un derby molto sentito quello tra Cosenza e Reggina che ha visto la vittoria degli amaranto dopo oltre 20 anni. A regalare la grande gioia ai 321 tifosi reggini presenti al San Vito ed a tutta la città di Reggio Calabria ci ha pensato Adriano Montalto, schierato in campo dai primi minuti dopo l’ottimo secondo tempo giocato contro il Cittadella.

Pioggia, umidità e il corposo tifo della città cosentina non ha fermato il calore amaranto, con 3 punti che per una notte proiettano gli amaranto alla prima posizione in classifica, in attesa di vedere in campo le altre compagini tra oggi e domani.

Intanto sognare non fa mai male e la vittoria del derby ha rivendicato i 3 punti persi contro il Cittadella nell’ultima giornata di campionato. Guardando la storia dei derby tra le due compagini, la doppia vittoria della Reggina nella stagione 2001\2002 con il gol di Bogdani a Reggio Calabria e quello di Jiranek al San Vito, sancirono il ritorno in Serie A degli amaranto dopo la retrocessione dell’anno precedente.