Covid-19, Europa: nel pieno della quarta ondata

Covid-19: l’Europa è nel pieno della quarta ondata.

I livelli di vaccinazione sono alti, nonostante ciò si registra un’impennata di nuovi casi in Germania: là l’obiettivo è vaccinare i circa 16 milioni di tedeschi che fino ad ora si sono rifiutati.

Nel Regno Unito, sulla base di un recente studio dell’Imperial College, è stato raggiunto il record di contagi a ottobre.

In Gran Bretagna è stata lanciata come da noi la campagna per la terza dose di vaccino anti-Covid per i soggetti vulnerabili, ma non soltanto: dal mese scorso, è in essere la più imponente campagna di vaccinazione antinfluenzale di sempre. La risalita dei casi Coronavirus ha infatti portato con sé una ripresa dei casi di influenza.

Anche in Francia i casi sono in risalita e torna l’obbligo mascherine a scuola. I contagi sono bassi anche grazie all’istituzione del Green pass (l’idea è partita da loro), meno stringente che in Italia.

La situazione in Spagna e Portogallo è ancora relativamente tranquilla.