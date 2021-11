Gerry Scotti e la sua passione per la Sicilia: il conduttore di nuovo in vacanza a Scicli

Proprio non ce la fa a stare lontano dalla Sicilia e allora eccolo di nuovo qui in vacanza! Dopo aver festeggiato il suo 65mo compleanno in provincia lo scorso Agosto, Gerry Scotti vi è tornato anche “fuori stagione”.

Il conduttore tv, volto noto di tanti programmi di successo targati Mediaset come “Chi Vuol Essere Milionario”, “The Wall” e “Caduta Libera” si è infatti concesso una pausa tornando nella sua amata Scicli, cittadina che più volte ha nominato anche in tv, non nascondendo l’amore e il forte rapporto che lo lega alla nostra terra.

Ieri era a Marzamemi, a pranzo al ristorante Calamarò. Oggi a Marina di Modica per caffè al Corallo, dopo una passeggiata in spiaggia con la moglie. Sempre gentile e disponibile, ha chiacchierato con i suoi fan e posato sorridente con chiunque gli chiedesse una foto.

Foto: Gerry Scotti al Corallo di Marina di Modica