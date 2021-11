Incidente stradale: perde la vita Gaia Volpes, volontaria di Amica emergenza

Bagnolo San Vito (Mantova). Gaia Volpes, 27enne, è stata coinvolta in un incidente stradale, verso le ore 15 del 5 novembre. Non è stato possibile salvarle la vita.

Viaggiava su un furgoncino: un Doblò del trasporto sanitario di Amica Emergenza Mantova. Il mezzo è uscito di strada lungo via Romana Nuova, mentre si muoveva in direzione del ponte per San Benedetto. E’ finito in un fosso ed è stato violento l’impatto, contro alcuni alberi.

La persona che guidava era un 54enne (che ha riportato lesioni al collo e al torace). C’erano poi un 71enne (in ospedale per accertamenti) e un uomo (rimasto ferito a un braccio).

Gaia Volpes era seduta sul sedile posteriore. La giovane era un’operatrice di “Amica Emergenza”, associazione dedita al soccorso medico: trasporti sanitari “secondari”, dimissioni dagli ospedali, accompagnamento per visite ed esami diagnostici in ospedali e laboratori. Si spostano in tal modo soprattutto anziani.

Per salvare la giovane era stato allertato anche l’elisoccorso, decollato da Brescia: è tornato vuoto all’ospedale Civile. La Stradale di Ostiglia accerta i fatti (foto di repertorio).