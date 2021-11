Partinico, ecco chi è l’uomo ucciso ieri sera in via Marconi. Emergono particolari dell’aggressione, disposta autopsia

Emergono nuovi dettagli sulla morte dell’ottantanovenne ucciso ieri sera, 5 novembre a Partinico in provincia di Palermo.

I Carabinieri hanno disposto l’autopsia per il cadavere dell’uomo, Francesco Lauriano, un ex tassista ormai in pensione che in passato, circa quindici anni fa’ aveva avuto un contenzioso per via di un appezzamento di terreno e qualche tempo dopo invece, era stato protagonista, suo malgrado, del furto di soldi e preziosi nella sua abitazione.

Ricordiamo che l’uomo è stato trovato morto nel garage vicino la sua abitazione. A causare la morte sono state le coltellate al collo che l’uomo avrebbe presumibilmente ricevuto senza nemmeno aver potuto vedere in faccia il suo aggressore.

[Immagine di repertorio]