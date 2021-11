Partinico, accoltellato a morte un anziano in Via Marconi. E’ giallo

Netta tarda serata di ieri, 5 novembre, in un garage in Via Marconi a Partinico, in provincia di Palermo, alcuni passanti hanno notato un cadavere sporgere fuori dalla saracinesca. Segnalato il caso alle forze dell’ordine, sul posto sono giunti i Carabinieri e i medici del 118, i quali hanno potuto solo accertare la morte di un uomo, F.L. le iniziali, di 89 anni.

L’uomo era stato ferito al collo con un arma da taglio, presumibilmente un coltello ed era riverso per terra nel suo garage, vicino all’automobile di sua proprietà, una Fiat Punto.

Sono in corso le indagini per omicidio.