Ragusa: il dottor Luigi Rabito ricoverato d’urgenza al Cannizzaro di Catania

Ore di apprensione per il dott. Luigi Rabito: già primario di Anestesia dell’Azienda ospedaliera di Ragusa e assessore comunale alla sanità, ha accusato un malore alle prime luci dell’alba.

Il professionista, 66enne, sarebbe stato colpito infatti da una emorragia cerebrale. Dopo un primo ricovero al nosocomio Giovanni Paolo II di Ragusa, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, intorno alle ore 9,30 di questa mattina.

Al Cannizzaro di Catania sarà sottoposto a un intervento di neurochirurgia. Luigi Rabito, dopo il pensionamento è rimasto un punto di riferimento della sanità in provincia di Ragusa. Tantissimi i messaggi sui social che dimostrano quanto il dottore sia stimato e apprezzato in città e non solo.

Speriamo possa riprendersi al meglio e al più presto.