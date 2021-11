I rifiuti invadono fontanelle e fermate del bus: “Sindaco svegliati, Catania fa schifo”

Le immagini sconvolgenti, le dichiarazioni dei cittadini esasperati. A Catania l’emergenza rifiuti è sempre più drammatica. Raccolta schizofrenica, cumuli che inghiottono fontanelle pubbliche e fermate dell’Amt (Azienda municipale trasporti), aria irrespirabile.

Ecco la realtà oltre le dichiarazioni istituzionali.

LA FONTANELLA SCOMPARSA

Qui, in via Duca degli Abruzzi, l’arteria principale del quartiere di Picanello la situazione ha ormai del grottesco. Così come ci hanno rivelato i residenti, la spazzatura ha invaso tutto: vie, usci dei condomini e pure le fontanelle pubbliche. La foto mostra dove si trova…

Sotto la disgustosa collinetta di spazzatura c’è la fontanella che veniva quotidianamente utilizzata dagli abitanti del quartiere per rifornirsi di acqua potabile. E c’è da chiedersi, adesso, quando sarà riutilizzabile, perché non basterà soltanto rimuovere i rifiuti, sarà necessaria una accurata disinfestazione. Così come, d’altronde, nel resto della città, ridotta a una immensa discarica, dall’aria untuosa, inquinata, dove si moltiplicano mosche, insetti; dove ogni cosa sa di sporco, appiccicaticcio, e non soltanto per l’effetto di quel che si vede, e non soltanto perché si passeggia fra resti di immondizia che si sparpaglia ovunque coi mezzi, con le intemperanze climatiche.

E’ una sensazione che ci si sente addosso, una presenza fastidiosa che incombe sulla città.

LA FERMATA DELL’ORRORE

Poco distante, dove si sbocca sul centralissimo viale Vittorio Veneto, ecco come è ridotta una fermata. E’ inutilizzabile. L’autobus è costretto a sostare poco più avanti, nel caos del traffico, fra le vetture. Qualsiasi norma per la salvaguardia della sicurezza dei passeggeri non può essere rispettata. Siamo ormai al di là di un “caso rifiuti”. Alcune zone sembrano denunciare che si è allo sbando da ogni punto di vista. Anche se si garantisce che l’incubo terminerà presto.

LEGGI ANCHE – CATANIA, DILEMMA SPAZZATURA. CANTARELLA: “CITTÀ LIBERA DAI RIFIUTI ENTRO IL TURNO DI QUESTA NOTTE”

I cassonetti vengono svuotati, ma il resto è lasciato lì. Tonnellate di immondizia ovunque. Incongruenze, paradossi, che rendono le dichiarazioni istituzionali qualcosa di incomprensibile.

LEGGI ANCHE – RIFIUTI: I CUMULI RESTRINGONO LE VIE DI CATANIA