Serie B: da Reggio Calabria a Brescia passando per Pisa, questa notte sognano le Rondinelle

Cambia momentaneamente la capolista del campionato di Serie B che per una notte ha visto la Reggina al primo posto solitario dopo la vittoria del derby contro il Cosenza. Questa notte sarà invece il Brescia a gioire, con le Rondinelle che hanno sconfitto il Pordenone, volando a quota 24 punti. Attesa per Cittadella-Pisa che scenderanno in campo nella giornata di domani. I neroazzurri, in caso di vittoria, potranno superare il Brescia con 25 punti, conquistando nuovamente la testa della classifica.

Gli altri match di oggi hanno visto la vittoria del Frosinone per 4 a 1 in casa del Benevento e quella per 2 a 0 della Ternana in casa dell’Alessandria. Il Como asfalta il Perugia per 4 a 1 e pareggio per 1 a 1 tra Cremonese e Spal.

I risultati

Cosenza-Reggina 0-1

Alessandria-Ternana 0-2

Como-Perugia 4-1

Ascoli-Vicenza 2-1

Cremonese-Spal 1-1

Brescia-Pordenone 1-0

Benevento-Frosinone 1-4

Domani

Lecce-Parma h14

Crotone-Monza h16.15

Cittadella-Pisa h20.30

La classifica

Brescia 24

Pisa 22

Reggina 22

Frosinone 21

Lecce 20

Benevento 19

Como 19

Cremonese 19

Ascoli 18

Monza 17

Perugia 17

Ternana 16

Parma 16

Cittadella 16

Spal 14

Cosenza 14

Alessandria 8

Crotone 7

Vicenza 4

Pordenone 3