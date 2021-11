Sindaco Melucci: ‘Taranto firmerà Green City Accord della Commissione Europea’

A margine dell’assemblea generale di Eurocities a Lipsia, il primo cittadino ionico Rinaldo Melucci ha annunciato che Taranto aderirà formalmente, insieme ad altre decine di grandi città europee, al Green City Accord predisposto dalla Commissione Europea, volto alla realizzazione di città sane e pulite per l’Europa. «Siamo già impegnati su questo fronte, ma adesso il percorso per la transizione giusta non riguarda più solo Taranto ed è una precisa indicazione dell’UE – ha confermato il primo cittadino ionico discutendo del testo dell’accordo con i colleghi di numerose città europee presenti alla conferenza di Eurocities -. Sarà interessante verificare, dopo la direzione intrapresa con decisione dalle comunità locali e dalle istituzioni europee, cosa intenderanno fare i governi nazionali e gli operatori privati rispetto, per esempio, al tema di una rapida decarbonizzazione di settori come quello siderurgico. Il mondo sta cambiando, sarà bene che tutti compiano uno sforzo razionale e autentico di aderenza alle aspirazioni dei territori».