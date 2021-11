Taranto: Domenica 7 novembre negozi aperti al Borgo

Come di consueto per la prima domenica del mese,mi negozi del Borgo saranno aperti. Una apertura domenicale contrassegnata dal passaggio a l’ora solare (domenica scorsa) che ci riporta alle abitudini invernali e ci introduce allo shopping natalizio, ormai alle porte. In particolare, nel capoluogo jonico già il 22 novembre (festa di Santa Cecilia) rappresenta il primo appuntamento con l’avvio del lungo Natale della Città dei due mari. I negozi con gli articoli per la casa e da regalo infatti già da qualche giorno propongono spazi dedicati agli addobbi natalizi, secondo una tradizione locale ormai consolidata che vuole che subito dopo le meste celebrazioni di commemorazione del 2 novembre, la città inizi a prepararsi per il Natale. Dunque un appuntamento con lo shopping, volendo, da dedicare già agli acquisti dei regali di Natale. (CS)