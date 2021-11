Taranto: Melucci, ‘Con sindaco Nardella ed Eurocities piena sintonia’

Punto politico a margine dell’assemblea generale di Eurocities a Lipsia tra il sindaco Rinaldo Melucci e il sindaco di Firenze Dario Nardella, presidente del network. Rinsaldando l’amicizia e la relazione tra le rispettive comunità, l’occasione è stata utile per confrontarsi sullo stato dell’arte del PNRR in Italia e sull’evoluzione del ruolo degli amministratori locali nel contesto nazionale odierno. «Ringrazio il mio amico Dario Nardella per la qualità dei contenuti di questa conferenza e per l’accoglienza che Eurocities ha riservato a Taranto – le parole del primo cittadino ionico sull’incontro -. A lui e a Eurocities abbiamo confermato il nostro entusiasmo e la disponibilità della città a sostenere attivamente la traiettoria politico-istituzionale dell’importante network europeo».