Taranto: Sparatoria davanti a concessionaria auto, è mistero

Misterioso episodio in Via Consiglio, alla periferia orientale di Taranto. Intorno alle 20.00 di sabato 6 novembre, numerosi colpi d’arma da fuoco, quasi certamente di pistola, sono stati esplosi nei pressi di una rivendita di automobili. Non si registrano feriti. I Carabinieri stanno indagando per ricostruire l’accaduto e identificare gli autori degli spari. I proiettili si sono conficcati sulla carrozzeria di due auto che si trovavano parcheggiate nei pressi della concessionaria.