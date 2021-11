Truccazzano, cade in bici in un fossato: paralizzato?

Era in bicicletta: si è ritrovato in un fossato e si è ferito in modo molto grave. Siamo in via Gatti, presso la Muzza, a Truccazzano, hinterland est di Milano. Sono le ore 9 e 30 di oggi, sabato 6 novembre. Sono intervenuti in loco Carabinieri e 118, con elisoccorso e ambulanza.

L’Azienda regionale emergenza urgenza rende nota una prima ricostruzione dei fatti. Il 52enne è caduto da solo, all’altezza di una rotonda. Non conosciamo ancora l’esatta dinamica dell’incidente. Il ciclista ha riportato un pesante trauma alla colonna vertebrale. E’ stato elitrasportato, in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Quando i soccorsi sono giunti a destinazione, il 52enne era cosciente, ma non muoveva le gambe. E’ in condizioni da definirsi delicate. I medici dell’ospedale devono escludere il pericolo di vita e definire la paralisi: non sappiamo se sia temporanea (foto di repertorio).