Virtus Bologna: le parole di Weems verso la gara con Pesaro

Basket A 2021/2022. Settima giornata. Virtus Segafredo Bologna sfida Carpegna Prosciutto Pesaro. Palla a due stasera, sabato 6 novembre 2021, alle 20 al Paladozza. Le parole di Weems prima della gara.

Le parole del giocatore bianconero Kyle Weems in vista della gara:“Non vediamo l’ora finalmente di tornare a giocare in casa, davanti ai nostri tifosi. Il morale è alto nonostante la dura sconfitta in Montenegro. Abbiamo avuto due giorni di buon allenamento e lotteremo per superare questo momento complicato. Pesaro, nonostante sia nelle zone basse della classifica, ha giocatori di talento e ha un nuovo e ottimo allenatore. Dovremo essere pronti e preparati, giocare insieme e lottare insieme. Non vediamo l’ora di tornare in campo, è da tanto tempo che non giochiamo in casa in campionato e non aspettiamo altro che vedere tutti i nostri tifosi a palazzo.”