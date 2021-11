Ambasciatore del gusto 2021, Vissani: “troppi si definiscono chef senza esperienza e formazione adeguati, non si trova più personale in giro”

Ferrara. Lo chef Gianfranco Vissani, premiato come ‘Ambasciatore del gusto 2021’ al Ferrara food festival, dal sindaco Alan Fabbri al Palaestense, si è espresso in questo modo: “Oggi tutti vogliono strafare. Chef? Lo vedo scritto su troppi biglietti da visita, troppi si definiscono chef senza esperienza e formazione adeguati. Il reddito di cittadinanza? Una vergogna totale. Non si trova più personale in giro, educhiamo i nostri ragazzi al lavoro, al sacrificio, devono ‘sporcarsi le mani’“.

E ancora, come si legge in una nota del Comune di Ferrara: “La salama da sugo con la purea di patata è qualcosa di inarrivabile. Voi avete grandi piatti. Un risotto al bacio? Con anguilla e crema di limone. Il territorio è la nostra salvezza.

Stiamo con i piedi per terra se vogliamo salvare le nostre radici, la nostra storia e la nostra cultura“.

Ecco quanto si legge sulla targa: “Premio Ambasciatore del gusto 2021 a Gianfranco Vissani per la sua infaticabile opera di innovazione, sperimentazione e celebrazione dell’arte culinaria”.

Ha aggiunto Vissani: “Il territorio è la nostra salvezza. La cucina va saputa difendere, a partire dalle nostre terre e dai nostri contadini che lavorano ogni giorno. Dobbiamo tenere i piedi per terra e guardare a un futuro biodinamico. In questo modo tuteliamo le nostre radici, la nostra storia, la nostra cultura e il gusto di stare a tavola”. E infine: “Ai giovani che si avvicinano a questo lavoro auguro tanta fortuna, ma ci vuole impegno, dedizione. Non si conoscono orari né feste” (fonte: Ansa).