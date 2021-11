Campobasso-Catania 4-4, Baldini: “Gli errori li facciamo tutti e io devo essere bravo a correggerli”

Ecco le parole dell’allenatore del Catania, Francesco Baldini, al termine del rocambolesco pareggio di ieri pomeriggio allo stadio Nuovo Romagnoli contro il Campobasso.

“Penso che il primo tempo – ha detto il mister – si sia concluso con molto rammarico, anche perché avevo la sensazione che avessimo fatto tutto noi, il gol nostro e anche errori importanti nei gol subiti. Il secondo gol loro è nato da una ripartenza nella ci poteva stare un calcio di rigore su Ceccarelli, però non è stato fischiato, il primo gol loro un errore di uscita del nostro portiere. Nonostante ciò però avevo la sensazione alle fine del primo tempo che i ragazzi avessero voglia di ribaltarla. Abbiamo provato a cambiare qualcosa, l’avevamo ribaltata, sono convinto che 11 contro 11 certamente non l’avremo persa. Abbiamo commesso l’errore dell’espulsione di Zanchi, dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista e questo l’ho chiesto ai ragazzi a fine partita perché stiamo buttando via dei punti e non se lo meritano. Quindi bisogna crescere sotto questo punto di vista perché secondo me questa squadra può veramente giocarsela con tutti e provare a vincere con tutti quanti se eliminiamo qualche errore”.

Alla nostra domanda riguardante gli errori commessi in fase difensiva in occasione del secondo e del terzo del Campobasso, il mister ha risposto: “Si poteva fare assolutamente di più, anche nel primo perché secondo me è stata fatta una valutazione sbagliata da parte del nostro portiere, ma gli errori li facciamo tutti e io devo essere bravo a correggere questi errori perché ci stanno portando via dei punti. La squadra deve essere brava e concentrata, il resto secondo me è tutto positivo”.

