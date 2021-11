Catania, cassonetti prendono fuoco in via Orfanotrofio e via Giuseppe Missori

In una domenica in cui i cittadini a Catania sperano che l’emergenza montagne di rifiuti volga definitivamente al termine, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo sono dovuti intervenire per spegnere incendi di cassonetti bruciati.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa, due interventi sono ancora in corso rispettivamente in via Orfanotrofio e in via Giuseppe Missori, entrambi nelle vicinanze di piazza Risorgimento.

Quanto accaduto, sempre secondo quanto detto a noi dai pompieri, non ha causato comunque alcun danno a persone, mentre è ancora in corso la verifica dell’ampiezza degli incendi. Oltre a a questi interventi se ne segnala uno per dissesto statico in via S.Nicolò al Borgo.

Immagine di repertorio

