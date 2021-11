Milan Skriniar non nasconde il rammarico per non aver vinto il derby. “Viste le occasioni che abbiamo avuto sono due punti persi per noi, dovevamo sfruttare le occasioni e dovevamo vincere – ha detto il centrale slovacco a Dazn -. Secondo me ci manca l’ultimo step negli scontri diretti, abbiamo dominato creando molto di più ma purtroppo abbiamo guadagnato un solo punto. Nelle ultime partite stiamo facendo molto bene però dobbiamo sfruttare le nostre occasioni”.