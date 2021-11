La Virtus Bologna torna a vincere in campionato

Basket A 2021/2022. Settima giornata. La Virtus Bologna batte Pesaro per 88 a 75 al PalaDozza. I bianconeri tornano a vincere in campionato.

Le parole del coach bianconero Scariolo:“È stato bello tornare a giocare in casa, dopo averci giocato solo tre partite su nove, credo che anche questo sia stato un fattore all’inizio della stagione. Non ci siamo fatti prendere dalla tensione, dalla paura di perdere e siamo stati in grado ogni volta di prendere un certo margine. Abbiamo fatto diversi errori di confusione anche se nel secondo tempo abbiamo limitato le palle perse. Pesaro ha giocato con orgoglio e voglia. Ci sono giocatori che hanno giocato di più insieme e quindi quando sono in campo sanno come giocare quasi a memoria, in altre situazioni facciamo più difficoltà. Questo però a lungo termine potrebbe essere un vantaggio a nostro favore, per essere meno prevedibili. Quando perdi due partite in fila ovviamente perdi un po’ di fiducia: io aspettavo una reazione, volevo che i miei ragazzi mantenessero alta la concentrazione e i nervi saldi.”

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Carpegna Prosciutto Pesaro: 88 – 75

(Q1 18-21; Q2 48-41; Q3 65-59)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 14,Tessitori 10, Mannion 5, Pajola 6, Hervey 18, Ruzzier n.e., Jaiteh 13, Alexander 2, Ceron n.e., Weems 18, Teodosic 2.

Coach: Scariolo

Carpegna Prosciutto Pesaro: Drell NE; Moretti 9; Tambone 3; Camara 3; Zanotti 12; Sanford 13; Larson 9; Demetrio 4; Delfino 14; Jones 8.

Coach: Banchi