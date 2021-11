Milano: Ricercata per una serie di furti ai viaggiatori, arrestata una donna

Una donna di 37 anni, della Bosnia Erzegovina, è stata arrestata dalla Polizia Ferroviaria di Milano in quanto destinataria di un provvedimento di carcerazione per una serie di furti aggravati in ambito ferroviario ai danni di viaggiatori. I poliziotti, impegnati in un servizio di vigilanza all’interno della stazione centrale, hanno fermato per un controllo la donna che è risultata gravata dall’ordinanza emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dovendo espiare la pena complessiva di 3 anni e 4 mesi per una serie di furti aggravati ai danni di viaggiatori commessi nelle stazioni lombarde e a bordo di treni. La donna è stata condotta nel carcere milanese San Vittore.