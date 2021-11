Palermo: “Sta morendo, non respira”, così un infermiere 24enne salva un bambino

La madre e la nonna di un bimbo di appena due mesi sono uscite disperate sul pianerottolo urlando: “Sta morendo, sta morendo, non respira”. E’ successo ieri (6 novembre) in un condominio nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. La buona sorte, però, questa volta è stata provvidenziale per il piccolo di due mesi che aveva le vie aeree ostruite, perché al piano di sopra c’è un giovane infermiere Alessandro Di Franco di 24 anni che è tornato per trascorrere qualche giorno in famiglia.