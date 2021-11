Pescara, parcheggi, D’Incecco: “un confronto proficuo e costruttivo su via Marconi”

Pescara. “La riunione richiesta dalla Lega per il pomeriggio del 5 novembre ha portato a un confronto proficuo e costruttivo sul tema di via Marconi” – ha detto il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Vincenzo D’Incecco.

“Il sindaco ha manifestato la volontà di riflettere sulle proposte avanzate dalla Lega circa l’opportunità di usufruire temporaneamente della corsia lato monti – che sarà quella riservata per gli autobus – come parcheggi, nell’attesa che vengano realizzate le altre aree di sosta definitive. Noi abbiamo ereditato un progetto a tre corsie dalla precedente amministrazione e siamo tutti favorevoli al nuovo progetto, ma riconosciamo la necessità di dover garantire dei parcheggi per permettere alle attività commerciali della zona di poter attrarre clientela. Per questo apprezziamo l’apertura del primo cittadino alla riflessione sul tema”.

E ancora: “Nel corso della riunione non è stato affrontato il tema della movida, sebbene abbiamo recepito la volontà di voler diversificare le aperture e le chiusure dei locali a seconda della vocazione di ciascuno in modo da creare una ‘mobilità della movida’, permettendo ai pescaresi e a coloro che raggiungono il capoluogo adriatico di usufruire dei servizi dell’intrattenimento senza far implodere delle zone a causa di eventuali eccessivi rumori a danno dei residenti”.