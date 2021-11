Reggio Calabria, minaccia di togliersi la vita alla Stazione Lido: gli agenti lo salvano

Tragedia sventata a Reggio Calabria nel primo pomeriggio, dove il lavoro delle forze dell’ordine e quello dei Vigili del Fuoco ha evitato che un uomo si togliesse la vita in Via Marina.

L’uomo, un cittadino di origini tunisine, si è arrampicato sul tetto della Stazione Lido, minacciando il gesto estremo; l’intervento della polizia e dei vigili ha dunque evitato il peggio, con gli agenti che hanno convinto l’uomo a scendere dal tetto per essere in seguito posto in salvo.