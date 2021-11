Sezze resta senza ambulanza

Non è passato inosservato il fatto che, in questi ultimi giorni, Sezze è rimasta senza il suo presidio di emergenza. L’ambulanza dell’Ares 118, che presidia il territorio ed in genere staziona nei pressi della Casa della Salute, pronta a partire in caso di emergenza, da venerdì sera non è parcheggiata al suo solito posto.

Il motivo si spiega in maniera molto semplice: un guasto meccanico ha impedito il regolare svolgimento del servizio. In poche parole, l’ambulanza e rotta. Questo, però, non ha portato l’azienda a sostituire il mezzo. Per cui il territorio comunale resta senza ambulanza.

In caso di emergenza, pertanto, le ambulanze che intervengono sul territorio di Sezze partono dalla postazione di Priverno o da quella di Latina Scalo, con le conseguenze che sono facilmente immaginabili. In caso di pericolo, infatti, anche 5 minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte.

Si parla tanto, da parte della regione, di internalizzare il servizio, ma se non si riesce a sostituire un mezzo danneggiato…

La speranza è che presto il veicolo venga riparato e che possa tornare al suo posto, assieme al personale medico.