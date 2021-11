Si riaccendono i riflettori al Teatro Spazio di San Giorgio: grande successo per “Macedonia e Valentina”

Dopo 2 anni di pausa forzata si alza nuovamente il sipario al Centro Teatro Spazio di San Giorgio. Sabato 6 novembre è andato in scena lo spettacolo “Macedonia e Valentina” che ha riscosso un grande successo nel pubblico, affrontando temi forti e molto attuali capaci di toccare le corde emotive degli spettatori, inducendoli a riflettere su argomenti scottanti ai quali la società non sempre rivolge la giusta attenzione.

“Macedonia e Valentina”, una storia di coraggio

Il sottotitolo a margine di “Macedonia e Valentina” è “‘o curaggio de’ femmene”. Una didascalia appropriata, poiché racconta la storia di due donne così diverse eppure così simili nel coraggio delle loro azioni.

Macedonia è una donna carcerata che viene da un contesto familiare molto complesso. Valentina è una suora, ripudiata dalla famiglia per la sua omosessualità e con un passato molto triste alle spalle. Proprio in carcere nasce l’amore tra le due donne, che devono fare i conti con una società bigotta che fa fatica ad accettare chi si discosta dalle logiche tradizionali. Il loro amore, anche se per vie traverse e non convenzionali, in qualche modo trionferà.

Coraggioso è stato anche lo spettacolo, poiché ha analizzato e toccato temi complessi e difficili come la violenza sulle donne, l’omofobia, la paura verso il diverso e la disabilità mentale. Non sono mancate scene che, pur trattando temi molto sensibili, hanno comunque strappato un sorriso al pubblico. Molto bella anche la cornice musicale napoletana con influenze e richiami etnici e mediterranei.

Un applauso per i 5 protagonisti (Cristina Ammendola, Marina Billwiller, Nancy Fontanella, Antonio Tatarella e Vincenzo Borrelli) che hanno dato vita ad uno spettacolo intenso, forte e capace di scuotere le coscienze in una società troppo egoista e menefreghista. Si replica oggi pomeriggio alle 18:00.