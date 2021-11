Taranto: Danylo Saienko vince 59° International Piano Competition ‘Arcangelo Speranza’

L’ucraino Danylo Saienko, trent’anni, è il vincitore della 59esima edizione dell’International Piano Competition “Arcangelo Speranza” di Taranto, svoltasi nel Circolo Ufficiali della Marina Militare. Così ha decretato la giuria presieduta dal pianista salentino Roberto Cappello e composta da Liubov Gromoglasova (Russia), Pavel Ionescu (Romania), Andrea Turini (Italia) e Olga Zdorenko (Ucraina). Il secondo premio è stato conquistato dall’italiano Alessio Ciprietti, di Pontedera, cui sono andati anche la targa del Conservatorio Paisiello assegnata dagli studenti dell’istituto e il Premio del pubblico intitolato ad Elsa e Peppino Orlando. Terzo premio ex aequo all’Ucraina Maria Narodytska e al coreano Minsung Lee. Erano questi i quattro finalisti selezionati dalla commissione tra i 47 partecipanti provenienti da 12 Paesi che si sono sfidati durante le prove eliminatorie. Al primo classificato, cui vengono garantiti un concerto nell’ambito della prossima Stagione concertistica degli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” e alcuni recital per diverse società di concerti italiane, sono andati 4mila euro, al secondo 2mila euro, ai due pianisti classificatisi terzi, mille euro. Inoltre, ad Alessio Ciprietti sono andati altri 500 euro come destinatario del Premio “Elsa e Peppino Orlando”. Saienko, che nella finale ha suonato musiche di Skrjabin e Liszt, succede nell’albo d’oro al francese Théo Ranganathan, affermatosi nel 2019. Infatti, la prestigiosa manifestazione, organizzata dagli Amici della Musica “Arcangelo Speranza”, è tornata dopo la cancellazione della 58esima edizione, che avrebbe dovuto tenersi nel 2020 ma poi è stata annullata a causa della pandemia. Ora, gli Amici della Musica di Taranto si concentrano sulla stagione concertistica, quella dei cento anni, che lo storico sodalizio ionico compirà la prossima primavera. Il cartellone 2021-2022 si aprirà il 23 novembre con un monumento del violino, Uto Ughi, di scena con il pianista Bruno Canino al Teatro Fusco. La 59esima edizione dell’International Piano Competition “Arcangelo Speranza” è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Taranto.