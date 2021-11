Taranto: Unicalce di Palagiano, verso accordo aziendale secondo livello

Potrà sembrare strano ma la sfida del Green Deal europeo passa anche da realtà territoriali. E’ il caso dell’UNICALCE Spa di Palagiano, propaggine diretta di un grande gruppo italiano leader nel settore e in cui nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rsu aziendali. Lì la FILLEA CGIL ha eletto la maggioranza dei rappresentanti sindacali – afferma Francesco Bardinella, segretario del sindaco di categoria nella provincia di Taranto – ma ora inizia il lavoro più importante, partendo dall’ipotesi d’accordo aziendale di secondo livello che stiamo valutando in questi giorni. Ed è lo strumento che disciplina il rapporto tra il cartello produttivo di Taranto e l’azienda a livello territoriale secondo la FILLEA CGIL ad essere un ottimo banco di prova, anche in chiave green. Ci muoviamo lungo l’asse di un avviso comune sulla “decarbonizzazione del settore cemento e sulla transizione ecologica” sottoscritto proprio dai sindacati confederali e da Federbeton, ma sappiamo anche che sostenibilità fa rima non solo con gli investimenti green capaci di ridurre i costi di produzione e di approvvigionamento energetico – spiega Bardinella – ma anche con le condizioni di lavoro che in ogni angolo industriale del paese saremo in grado di garantire, anche a Palagiano. Riuscire ad innescare una piccola rivoluzione ambientale e sostenibile in realtà più piccole dovrebbe consentirci di esportare modelli sperimentati e collaudati – conclude il segretario della FILLEA CGIL di Taranto, Francesco Bardinella – ed evitare quello che a Taranto conosciamo già benissimo, ovvero la fuga dei grandi gruppi dal territorio (leggi Cementir – ndr), per mancanza di lungimiranza, innovazione e politiche industriali adeguate. (CS)