Acli, torna il doppio appuntamento con “Mirano Città del Dialogo”

8.11.2021 – Dopo l’edizione dimezzata (e online) dello scorso anno, torna il doppio appuntamento con “Mirano Città del Dialogo”, l’iniziativa promossa dal Circolo Acli di Mirano in occasione della tradizionale Fiera de l’Oca organizzata dalla Pro loco nel mese di novembre (quest’anno in programma il 13-14 novembre)

La data da fissare in agenda è giovedì 18 novembre, negli spazi della parrocchia di San Leopoldo Mandic (via Wolf Ferrari 39/A). Alle 19.00 torna la Cena dell’oca, saltata lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid. “Riprendiamo quello che dal 2015 era ormai diventato un appuntamento fisso – spiega Alberto Sbrogiò, presidente del Circolo Acli di Mirano -. Torneremo a sederci attorno allo stesso tavolo, uniti dall’oca, cibo accettato da cristiani, ebrei e musulmani. “Mirano Città del Dialogo” nasce proprio da questa peculiarità, unendo la convivialità alla riflessione sul dialogo, tra religioni e non solo”. Il costo della cena è di 18 euro a persona, obbligatoria la prenotazione tramite la bottega Bandera Florida (via Verdi 48/A, tel. 041432452; e-mail info@banderaflorida.it).

Subito dopo la cena, con inizio alle 20.45, è in programma l’incontro pubblico “Cittadini e politica: le nuove forme di partecipazione”. Interverranno Marco Almagisti, docente di Scienza Politica all’Università di Padova, e Giovanni Moro, docente di Sociologia Politica all’Università Sapienza di Roma. Moro, figlio di Aldo, è uno dei massimi esperti italiani sul tema della cittadinanza attiva. “I dati sull’astensionismo alle ultime elezioni amministrative – sottolinea Sbrogiò – hanno purtroppo confermato come il dialogo tra politica e cittadini sia ai minimi termini. Una situazione che, come associazione fedele alla democrazia, non può lasciarci indifferenti. Proponiamo alllora un momento non solo di riflessione, ma anche di individuazione di forme concreta di partecipazione. Per questo avremo con noi anche Claudio Morando, volontario di My Regeneration, il progetto di rigenerazione urbana molto attivo negli ultimi tempi proprio nel Quartiere Aldo Moro di Mirano”.

Per partecipare ad entrambe le iniziative del 18 novembre è obbligatorio il possesso del green pass.

“Mirano Città del Dialogo” è un’iniziativa del Circolo Acli di Mirano patrocinata dal Comune di Mirano, organizzata in collaborazione con le Acli provinciali di Venezia, Bandera Florida-Cooperativa Acli San Gaetano, la parrocchia di San Leopoldo Mandic, la Collaborazione Pastorale di Mirano, la Pro loco di Mirano ed Enaip Veneto.