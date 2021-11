Adrano, suicidio Anthony Bivona, la famiglia non ci crede e organizza una manifestazione

Non ci crede la famiglia Bivona al suicidio di Anthony, 24enne operaio trovato senza vita a Darmstadt, in Germania. la polizia tedesca ha archiviato il caso come suicidio ma i suoi congiunti hanno fatto – tramite il loro legale – diverse cose che non quadrerebbero e chiedono che le indagini vadano nella direzione dell’omicidio.

Il corpo di Anthony è stato trovato nelle scale del palazzo dove abitava e, in un servizio, tv della redazione delle Iene si mettevano in luce alcuni particolari del ritrovamento. La manifestazione in ricordo di Antonhy Bivona è stata indetta per giovedì 11 novembre alle 18 e partirà da via Viaggio 11.