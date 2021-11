Bargagli, denunciato 35enne trovato con 4 grammi di hashish

A Bargagli, ieri mattina, la pattuglia della locale stazione carabinieri, durante un servizio per il controllo del territorio, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 35 enne, pregiudicato residente in quel comune. L’uomo durante l’identificazione si mostrava particolarmente nervoso e poco collaborativo. I militari decidevano di eseguire una perquisizione personale che consentiva il rinvenimento di 4 grammi di hashish occultati in una tasca dei pantaloni. La droga è stata sequestrata.