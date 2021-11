Bilanci del Comune di Palermo: “Dalla Cisl solo propaganda, dove sono le denunce?”

“La situazione finanziaria del Comune di Palermo è estremamente delicata fra procedure di pre dissesto e

indagini in corso sui bilanci, con possibili ripercussioni sui lavoratori e su tutti i cittadini. Duole dover constatare che, in un momento così critico per la città, la Cisl con un comunicato preferisca fare propaganda mischiando i problemi di bilancio e le indagini con gli accordi firmati a vantaggio di tutti i lavoratori pur di conquistare un po’ di spazio sui giornali. Ci chiediamo inoltre dove siano le denunce e le segnalazioni alla Procura di chi oggi sostiene di aver capito tutto in anticipo. Ci auguriamo che chi di competenza faccia luce su quanto accaduto nell’interesse primario dei palermitani e dei dipendenti, lasciando ad altri le sterili polemiche.



Noi preferiamo continuare a operare nell’interesse concreto delle lavoratrici e dei lavoratori”. Lo affermano Lillo Sanfratello (Cgil), Nicolò Scaglione (Csa-Cisal), Salvatore Sampino e Ilioneo Martinez (Uil).