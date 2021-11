Canale di gronda a Catania, Marra (Lavori Pubblici): “Questione già in Conferenza dei Servizi” – VIDEO

Il recente periodo di maltempo a Catania, con gravi danni alle strade della città e a tutto quanto ci sta su, ha posto l’attenzione su un problema che per il capoluogo etneo persiste da diversi anni, quello relativo al canale di gronda. Nei primi anni duemila fu costruito il Collettore C, che incanala le acque della fascia Nord-Est con lo scarico a mare nella zona della Scogliera.

Oltre a questo però si prevedono anche due sistemi, il Collettore B che dovrebbe captare le acque provenienti dai paesi della prima corona a nord-ovest, come Misterbianco e S.Pietro Clarenza, nel Canale Cubba, e il Canale Buttaceto nella zona che va a sud-ovest, precisamente dal Centro Sicilia, fino al mare. Il primo è ancora in fase di completamento, mentre il secondo deve essere potenziato verso l’Oasi del Simeto.

Venerdì l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Catania, Alessandro Porto, ha sottolineato come l’iter sia ripartito di pari passo al cambio della legge. Nel video sotto l’ingegnere Salvatore Marra, direttore dell’ufficio dei Lavori Pubblici del Comune del capoluogo etneo, spiega qual è la situazione attuale, sottolineando anche come non tutti i comuni dell’hinterland siano ancora collegati al canale di gronda.

LEGGI ANCHE: MALTEMPO CATANIA: “MAI PIÙ LAGHI IN PIAZZA ALCALÀ E NEL RESTO DELLA CITTÀ. ECCO COSA BISOGNA FARE”

LEGGI ANCHE: DANNI MALTEMPO A CATANIA E MANCANZA CANALE DI GRONDA, PORTO: “SERVE MODELLO GENOVA”