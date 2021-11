Catania, lavavetri aggressivi tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio: Esercito sul posto – FOTO

L’incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e viale Raffaello Sanzio, oltre a essere una delle principali intersezioni per la ricezione del traffico proveniente dai paesi etnei e dalla zona nord di Catania, è anche uno dei punti più critici per la notevole presenza di lavavetri, in particolar modo al semaforo per chi proviene da via Vincenzo Giuffrida e procede a scendere.

Questa mattina gli uomini dell’Esercito Italiano, come è possibile vedere dalle immagini, hanno svolto un servizio di controllo anche allo scopo di mettere un po’ di ordine.

Durante l’espletamento hanno dovuto faticare non poco per riportare alla calma un extracomunitario, che alla loro vista è scappato in modo molto agitato e ha asserito di non capire l’italiano. Per fortuna questo piccolo alterco non ha portato a conseguenze più gravi.

Nello stesso tempo, dopo una segnalazione da parte dei cittadini, gli operai della Manutenzione del Comune di Catania sono intervenuti con un loro mezzo per tappare delle piccole buche che erano presenti sul selciato della carreggiata per chi percorre la via Vincenzo Giuffrida a scendere. L’intervento è durato poco, ma si è registrato comunque un piccolo rallentamento alla circolazione.