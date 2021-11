Cefalù, “spaccio nelle scuole”, arrestato 17enne pusher trovato con 100 gr di hashish

I Carabinieri di Cefalù, nell’ambito di un servizio volto al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei pressi di istituti scolastici, hanno tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti uno studente 17enne di Cefalù, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 100 grammi di hashish già parzialmente confezionati per la vendita. L’arrestato è stato associato presso un centro accoglienza per minori. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Reparto Operativo di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative.