Comitato Vulcania, “Chiediamo la sanificazione straordinaria delle strade dopo la rimozione dei rifiuti”

Si moltiplicano le segnalazioni e le proteste, da parte dei residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio e non solo, per affrontare al meglio il problema della sanificazione delle strade. In queste ultime 72 ore, dopo la rimozione di montagne di rifiuti, sono state previste misure straordinarie di sanificazione di quei tratti di strada che per decine di giorni sono stati stracolmi di rifiuti.

“In questi giorni, spiegano dal Comitato cittadino – stiamo avvertendo maggiormente il disagio olfattivo, dobbiamo tenere le finestre e balconi chiusi e dobbiamo camminare sul nauseabondo percolato cosparso sull’asfalto e sui marciapiedi col rischio di contrarre qualche infezione. Mettiamo in sicurezza la nostra città e salvaguardiamo la salute dei cittadini. Chiediamo all’Amministrazione comunale interventi tempestivi di sanificazione e che tali operazioni vengano svolte di notte”.