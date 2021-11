Covid-19, Germania: contagi alle stelle

Coronavirus. In Germania l’incidenza settimanale di casi confermati di infezione per 100mila abitanti ha raggiunto quota 201,1. E’ l’incidenza più alta, da inizio pandemia. Sono i dati diffusi dal Robert Koch Institut: giovedì l’incidenza registrata era stata di 154,5 casi, una settimana prima di 130,2.

Il picco precedente, al culmine della seconda ondata di Covid-19, era stato raggiunto il 22 dicembre 2020, con 197,6 casi per 100mila abitanti su sette giorni. 33 morti in 24 ore potrebbero sembrare pochi, ma ci si attende che nelle prossime settimane il numero dei pazienti in terapia intensiva possa raddoppiare.