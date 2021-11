Geetit Pallavolo Bologna verso la sfida con Grotazzolina

La Geetit Pallavolo Bologna è pronta ad ospitare la Videx Grotazzolina per il posticipo della quinta giornata del campionato della serie A3 Credem Banca. La sfida andrà in scena stasera, lunedì 8 novembre 2021, ore 20.30, al Pala Savena di San Lazzaro (BO).

La squadra ospite, attualmente seconda nella classifica del girone bianco, vanta una formazione di alto livello, costruita appositamente ed esplicitamente per coronare il sogno della promozione in serie A2. Si tratta di uno dei team più quotati del campionato che arriverà nel capoluogo emiliano con l’unico e chiaro obbiettivo di chiudere velocemente la pratica senza perdere punti importanti per il vertice della classifica.

D’altro canto Bologna vuole salutare il Pala Savena (le prossime gare si giocheranno al PalaDozza) con una prestazione di alto livello contro un avversario particolarmente ostico, ciò che probabilmente è mancato lunedì scorso a Pavia. “Arriviamo alla partita con molta voglia di riscatto, non tanto per la sconfitta- spiega Marco Spagnol– perché Garlasco hanno dimostrato, come già si sapeva, essere una buonissima squadra ma più per quella che è stata la nostra prestazione.”

I ragazzi di coach Asta hanno lavorato a lungo in settimana, con la consapevolezza di dover entrare in campo sempre con la volontà di dimostrare il proprio valore; come dichiarato dall’opposto rossoblu : “La preparazione di questo incontro è identica a quella di tutte le altre, le società del campionato si sono ben attrezzate, di conseguenza le partite vanno preparate tutte al massimo delle nostre possibilità indipendentemente dalla posizione in classifica della squadra che troviamo davanti.”