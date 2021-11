Importante riconoscimento per Campiglia Marittima

Il gruppo 2019, attraverso i suoi consiglieri, ha appoggiato l’ordine del giorno in cui compariva la richiesta di attivarsi perchè Campiglia fosse inserita tra i borghi più belli d’Italia.

E’ un riconoscimento assolutamente doveroso a questo borgo che vede attività in difficoltà durante l’inverno , sempre meno popolato, con la diminuzione costante dei servizi, poca attenzione alla manutenzione e alla sicurezza dei caratteristici vicoli.

Tutte le attività, nonchè tutte le associazioni oltre che gli stessi cittadini chiedono da tempo il motivo per cui non fosse ancora successo ed erano state date diverse le spiegazioni, alcune anche di facile risoluzione.

E mentre si chiedono come mai non sono stati coinvolti in questo percorso così desiderato, il Gruppo 2019 , auspica che da questo si parta per ampliare la visibilità del Paese, del comune, perchè si sviluppi quel potenziale che tutti conosciamo.

Come gruppo di opposizione appoggiamo qualsiasi passo possa portare alla valorizzazione del territorio, qualsiasi scelta possa collegare il nostro Comune agli altri in un progetto di evoluzione sovracomunale della Val di Cornia.

Gruppo 2019