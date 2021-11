L’attimo di distrazione di un guidatore poteva provocare una tragedia oggi pomeriggio a Latina Scalo

Tragedia per fortuna solo sfiorata questo pomeriggio, a Latina Scalo, in via della stazione.

Il proprietario di un grosso suv, sceso dall’auto per una commissione, ha omesso di inserire il freno di stazionamento, tanto che l’auto, a marcia indietro, si è messa in movimento finendo all’interno della veranda del forno Pistilli.

L’abbrivio preso dalla vettura le ha permesso di scavalcare il marciapiede e l’ha fatta precipitare nella veranda sottostante, travolgendo tavolini e sedie. Fortunatamente a quell’ora non c’erano avventori all’esterno della struttura.

Sempre il caso ha voluto che l’auto non abbia distrutto la vetrata del locale, provocando danni più seri.

Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione dello Scalo. Non ci sono stati feriti.