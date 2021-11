Malagò a Pedara per il campo rinato: “Il Coni vicino a chi ama lo sport”

Sintetico di ultima generazione, moderno e funzionale. Si presenta adesso così il campo sportivo comunale di via Stella a Pedara, centro della provincia di Catania, riconsegnato alla cittadinanza totalmente riqualificato.



Grazie al finanziamento di 750 mila euro dell’assessorato regionale allo Sport allora retto da Anthony Barbagallo si è sostituito lo storico campo in terra battuta, teatro di sfide per diverse generazioni, con un manto sintetico, si è rifatto l’ impianto di illuminazione, sono stati ristrutturati gli spogliatoi e ripristinata la recinzione.



All’inaugurazione del nuovo campo sportivo erano presenti il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il sindaco Alfio Cristaudo, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo, il presidente regionale Coni Sergio D’Antoni ed il presidente regionale Figc Sandro Morgana.



“Parecchie sono le generazioni cresciute giocando su questo campo storico di calcio – ha dichiarato il Sindaco – siamo felici di restituirlo alla collettività in tutto il suo splendore. Il calcio è stato e sarà sempre al centro della nostra storia e comunità. La riconsegna del campo sportivo di via Stella resta per noi, un punto di partenza e non certo di arrivo per offrire a tutti i pedaresi spazi adeguati per fare attività fisica e ricreativa”.



“Sono voluto venire in Sicilia, soprattutto dopo i fatti meteorologici che hanno afflitto la Sicilia, per dimostrare quanto lo sport sia importante e vada sempre supportato con investimenti e menti illuminate – ha detto Malagò – Un campo di calcio così vicino al paese rende la gente felice, sono lieto di aver trovato una struttura all’avanguardia, che offre un’importante valenza sociale ed educativa”.



“Consegniamo alla comunità un impianto totalmente riqualificato attraverso un finanziamento di 750 mila euro, erogato dalla precedente giunta regionale. È il primo di 40 impianti sportivi che abbiamo finanziato nel 2017 con il Patto per il Sud, quando ero assessore regionale – ha sottolineato Barbagallo – Lo sport educa al rispetto, alla disciplina, all’impegno e qui i giovani, come tante generazioni hanno fatto in precedenza, continueranno a imparare e praticare valori fondamentali per la loro crescita”.