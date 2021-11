Milano: Chiedeva denaro a viaggiatori per accedere a servizi igienici della Centrale, arrestato

Sabato scorso, un italiano di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia ferroviaria di Milano perché, su segnalazione del personale dell’istituto di vigilanza, è stato sorpreso a chiedere denaro ai viaggiatori per accedere ai bagni pubblici di Milano Centrale. Il 35enne, posizionato davanti ai tornelli di accesso ai servizi igienici, si faceva consegnare la cifra prevista per usufruire del bagno pubblico situato nel mezzanino. Presi i soldi, faceva accedere i viaggiatori aprendo i tornelli con una carta di credito, denunciata smarrita da più di una settimana dal legittimo proprietario all’oscuro di tutto. Per il responsabile, già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto con accompagnamento presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.