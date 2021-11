Mondello, lutto al Clubino del mare, è scomparso Pippo Ferrotti

L’annuncio della scomparsa di Pippo Ferrotti è stato dato dalla moglie che ha scritto sul profilo facebook del marito: “Cari amici di Pippo, oggi sono in grado soltanto di versare lacrime. Lo sto facendo soltanto perché so a quanti di voi teneva molto e lo sto facendo contrariamente ad alcune mie convinzioni riguardanti l’utilizzo di fb per cose così tremende e delicate. Lo abbiamo perso ed io sono morta con lui”.

Ferrotti era tra i fondatori dello storico circolo palermitano, aveva 73 anni ed è deceduto per un malore (sembrerebbe un infarto) che lo ha colpito improvvisamente. La notizia si è subito diffusa al Clubino del mare, lo storico circolo a Mondello che vide tra i fondatori proprio Pippo Ferrotti.

Ferrotti, era molto noto in città, aveva lavorato per anni in banca, ma la passione per il mare e per lo sport lo portò a dedicarsi esclusivamente ai lavori della sua agenzia di modelle e hostess. Con suo fratello, negli anni ’70, organizzò le “Ferrottiadi”, una manifestazione sportiva che coinvolse molti palermitani.

Immagine dal profilo facebook